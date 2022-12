Jahrhundertelang wurde das Erstgeburtsrecht als gottgegeben hingenommen – nicht nur an Königshäusern. Ob prunkvolles Schloss oder windschiefes Bauernhaus, der Älteste erbte die Besitztümer, alle anderen Kinder gingen mehr oder weniger leer aus. Mit der Tradition will sich der Jüngste von König Charles III. allerdings nicht abfinden. So ist Harry in der Doku zu hören mit Worten wie «Hass», «Herkunft» und «schmutziges Spiel». Eingerahmt werden die frustrierten Aussagen des Prinzen von den Tränen Meghans.