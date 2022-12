Die Bank of England hat Entwürfe für Banknoten mit einem Porträt von König Charles III. (74) vorgestellt. Die neuen Geldscheine sollen bis Mitte 2024 in Umlauf gebracht werden. Die britische Zentralbank präsentierte das Design nun im Vorfeld der Krönung des Monarchen am 6. Mai. Das Bild des Königs wird auf allen vier derzeit im Umlauf befindlichen Scheinen sein – auf den 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Noten.