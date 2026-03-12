Neue Bilder zeigen Andrew mit Epstein-Opfern

Ein Bild zeigt einen Mann, der Mountbatten-Windsor ähnelt, in einem blauen Hemd und grauen Kapuzenpullover. Er hat die Arme um eine blonde Frau gelegt, die auf seinem Schoss sitzt. Ihr Alter bleibt unklar, da die Gesichter aller Frauen, die als Opfer Epsteins gelten, von der Justiz geschwärzt wurden. Ein zweites Foto zeigt denselben Mann mit einer anderen jungen Frau, die hinter ihm steht und ihre Arme um seinen Hals gelegt hat. Um wen es sich bei den Damen handelt, ist nicht bekannt.