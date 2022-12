Charles, König der Politik

Charles beherrscht Politik, auch in kleinen Gesten. Davon zeugt etwa die erste Weihnachtskarte, die er und Camilla in diesen Tagen verschickt haben: eine Aufnahme der beiden beim Royal Highland Gathering, einer Traditionsveranstaltung im schottischen Braemar – aufgenommen fünf Tage vor dem Tod der Queen. Der neue König in Tweed, die Königin ebenfalls in schottisch inspirierter Kleidung.