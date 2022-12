Prinzessin Anne ist die Fleissigste bei den britischen Royals

In der öffentlichen Wahrnehmung mag Prinzessin Anne (72) vielleicht nicht an vorderster Front stehen. Tatsächlich ist die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) aber schon seit Jahren eines der fleissigsten Mitglieder des britischen Königshauses, wie ein neues Ranking einmal mehr beweist. Denn auch im scheidenden Jahr 2022 nahm kein UK-Royal an mehr öffentlichen Auftritten und Veranstaltungen als die 72-Jährige teil. Sage und schreibe 214 dieser Verpflichtungen sei Anne in den vergangenen zwölf Monaten nachgegangen, berichtet die «Daily Mail».