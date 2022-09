Prinzessin Kate bringt Sohn George das Krawatte binden bei

Die Lambrook ist eine Privatschule in Berkshire, die Kinder ab drei Jahren besuchen dürfen. Dass Prinz George einen etwas anderen Status als seine Mitschüler hat, soll der kleine Prinz aber auch schon verinnerlicht haben. So soll er schon einmal einen Schulfreund gewarnt haben: «Mein Vater wird König sein, also pass' besser auf!» Das behauptet zumindest Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem aktuellen Buch «The New Royals».