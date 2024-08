Im Hause von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) steht eine grosse Veränderung an. Ihr ältestes Kind, Sohn Archie (5), wird in den nächsten Wochen eingeschult. Welche Schule der Enkel von König Charles III. (75) in Montecito, Kalifornien, besuchen wird, ist nicht bekannt. Lediglich, dass es eine private und keine öffentliche sein soll – alleine schon aus Sicherheitsgründen.