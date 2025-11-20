Neues Buch enthüllt üble Rolle der BBC beim Diana-Interview

Und jetzt kommt der nächste Donnerschlag: Der Investigativ-Journalist Andy Webb, selbst zwei Jahrzehnte bei der BBC, legt offen, dass offenbar schon anderes seit Langem krumm läuft bei der BBC. Er zeigt es an einem Fall, an den sich die halbe Welt erinnert: das skandalöse Interview mit der damals 34-jährigen Prinzessin Diana (1961–1997), das am 20. November 1995 ausgestrahlt wurde – zwei Jahre vor ihrem Tod. Den Betrugs- und Vertuschungsskandal, der daraus entstanden ist, beschreibt er auf fast 400 Seiten.