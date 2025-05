Neues Porträt von König Charles sorgt für Lacher

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, lautet ein altbewährtes Sprichwort. So auch bei den Royals: Zwei Jahre nach der Krönung haben König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) in der National Gallery in London ihre offiziellen Porträts präsentiert. Bei den Royal-Fans kommen die Gemälde unterschiedlich gut an, zumal die Gemälde auch von verschiedenen Künstlern stammen. Insbesondere das Porträt des Königs wird im Netz heftig kritisiert.