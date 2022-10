Planen Harry und Meghan einen Umzug?

Harry und Meghan plagen Sicherheitssorgen

Im Juli berichteten US-Medien, dass Harry und Meghan Sicherheitssorgen hätten. Die Polizei musste demnach in den vorherigen 14 Monaten sechsmal zu ihrem Zuhause in Montecito anrücken. Wie «The U.S. Sun» berichtete, sei allein im Mai der Sicherheitsalarm zweimal binnen zwölf Tagen auf ihrem Anwesen ausgelöst worden. Ob die angeblichen Umzugspläne damit in Zusammenhang stehen, ist jedoch nicht bekannt.