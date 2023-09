Eltern unterstützen Eloise

Doch Eloise hat sich tatkräftige Unterstützung mit ins Boot geholt. Neben der Studentin ist auch Thomas Latcham mit in dem Projekt involviert. Ausserdem erhält sie auch familiäre Hilfe von ihrer Mama höchstpersönlich Prinzessin Laurentien (57). Auf der offiziellen Website des Unternehmens schreibt die Prinzessin: «Die Idee, ungenutzte Ressourcen in Hilfe für diejenigen umzuwandeln, die sie am dringendsten benötigen, begann in meinem eigenen Kleiderschrank... Ich kann es kaum erwarten, die ersten Erlöse mit vertrauenswürdigen gemeinnützigen Organisationen zu teilen und die Geschichten über die positiven Auswirkungen zu erzählen, die wir geschaffen haben!«