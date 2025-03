Trotzdem folgten Willem-Alexander und Máxima der Einladung von Ruto und flogen nach Kenia. Am Steuerknüppel der Maschine sass übrigens der König höchstpersönlich – um auf seine obligatorischen Flugstunden zu kommen, setzt sich der ausgebildete Linienpilot Willem-Alexander immer mal wieder ins Cockpit. Bei der Ankunft in der afrikanischen Republik zeigten sich die Royals strahlend und modisch in absoluter Hochform – die problematische politische Situation des Landes sprach der König aber trotz der guten Miene umgehend in seiner Begrüssungsrede an.