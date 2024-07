Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) werden von ihren einstigen Freunden in London gemieden. Das Paar gilt auf Feiern und Veranstaltungen als unerwünscht. In der High Society munkelt man, dass die Sussexes absichtlich von Gästelisten gestrichen würden. Bekannte würden befürchten, mit dem schlechten Ruf des Paares in Verbindung gebracht zu werden.