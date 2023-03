Wie aus Prinz Louis kein nächster Prinz Harry werden soll

Die Royal-Expertin Angela Mollard sagte gegenüber dem «Daily Express», dass dies ein wichtiger Schritt sei, um Louis zu zeigen, dass er genauso wichtig sei, wie seine Geschwister. Sie erklärte, dass es essenziell sei, Louis eine Erinnerung an die Zeremonie zu geben, um seine Bindung an die Monarchie zu stärken und sicherzustellen, dass Louis George unterstützt, sobald dieser einmal König ist. Laut Mollard zeigen der Prinz und die Prinzessin von Wales schon lange, wie wichtig ihnen die Familie ist – auch in Bezug auf das Bild, welches sie in der Öffentlichkeit von sich zeichnen wollen.