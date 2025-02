Norwegen-Prinzessin sorgt für Zoff beim Zaster

Durek Verrett und seine angetraute Blaublütige zahlen ihre Hochzeitsrechnungen vom letzten August nicht oder massiv verspätet. Es geht um – für royale Verhältnisse – klägliche 4000 Euro. Was ist da los? Ist die Prinzessin pleite, gierig oder geizig. Ausserdem: Herzogin Meghan zieht Tochter Lilibet vor die Kamera, dafür hagelts Kritik - und an ihrem neuen Logo hat Mallorca keine Freude. Was ist denn da wieder los?

Sina Albisetti