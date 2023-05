Das norwegische Königshaus teilte mehrere Fotos des feierlichen Tags bei Instagram. Die Royals traten vor allem auf den Balkon, um die Kinderparade in Oslo zu begrüssen. Der Nationalfeiertag gilt auch als Fest für die Kinder. Auf den Bildern schwenken sie norwegische Flaggen und tragen traditionelle Kleidung. Insgesamt nahmen 110 Schulen und rund 30.000 Kinder an der diesjährigen Parade in Oslo teil, wie der Palast bekanntgab. In der Mitteilung wurde auch die Abwesenheit von Sverre Magnus' Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (19) erklärt: «Sie beendet ihr letztes Jahr an der weiterführenden Schule Elvebakken und feiert gemeinsam mit ihren Kommilitonen den Abschluss ihres Studiums.»