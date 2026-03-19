Norwegens Kronprinz und Epstein liebten dieselbe Frau

Skandalstrecke für norwegische Royals

Die Enthüllungen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt für die royale Familie. Bereits 2019 musste sich Kronprinzessin Mette-Marit für eine mehrjährige Freundschaft mit Epstein entschuldigen. «Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe. Einige Inhalte der Nachrichten zwischen Epstein und mir entsprechen nicht dem Menschen, der ich sein möchte», erklärte sie damals in einem offiziellen Statement. Ausserdem soll am 19. März das Urteil gegen Marius Borg Høiby fallen, den Stiefsohn von Kronprinz Haakon. Dem 29-Jährigen werden insgesamt 40 Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Vergewaltigung in mehreren Fällen sowie Drogenmissbrauch und Körperverletzung.