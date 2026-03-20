Norwegens Mette-Marit gibt erstmals Interview zu Epstein-Affäre

«Ich werde keine Namen nennen»

Auf die Frage nach ihrem Verhältnis zu Epstein betonte die Kronprinzessin, dass ihre Beziehung zu ihm rein freundschaftlich gewesen sei. «Er war in erster Linie ein Freund eines Freundes. Falls mit der Frage gemeint ist, ob da noch mehr war, ist die Antwort: Nein.» Sie räumt jedoch ein, dass sie den Kontakt zu ihm hätte hinterfragen sollen. «Ich glaube gerne das Beste über Menschen, aber ich habe mich dann entschieden, den Kontakt zu ihm abzubrechen.» Mette-Marit erklärt zudem, dass sie Epstein durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt habe, dessen Identität sie jedoch nicht preisgeben wollte: «Ich will meine Integrität bewahren, das ist mir wichtig. Ich werde keine Namen nennen.»



Die Kronprinzessin räumt ein, dass sie die Tragweite ihrer Verbindung zu Epstein erst im Jahr 2019 vollständig verstanden habe, als neue Details über dessen Taten ans Licht kamen. «Ich bin sehr wütend darüber, dass die Opfer bisher keine Gerechtigkeit bekommen haben. Und dass ich dazu beigetragen habe, ihm Legitimität zu geben. Das ist für mich sehr schwer.»