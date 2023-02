Prinzessin Märtha Louise nimmt in Interview kein Blatt vor den Mund

Als sie gefragt wird, ob die Presse eine Mitschuld an seinem Tod trage, bleibt Märtha Louise wage. «Seine geistige Gesundheit hing stark davon ab, dass er so viel in den Medien war. Aber ich behaupte nicht, dass irgendjemand daran schuld ist. Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge sieht.» Doch erst als er tot war, hätten die Medien gemerkt, dass man manchmal vielleicht zu harsch mit ihm gewesen sei. Im weiteren Verlauf des Interviews fliessen dann bei Märtha Louise erneut Tränen, als sie davon erzählt, was ihre Pferde für sie bedeuten, denn die Tiere hätten ihr stets durch schwierige Phasen in ihrem Leben geholfen.