Seine Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen: Das bekommen auch die Kinder von Norwegens Kronprinzenpaar Frederik X. (57) und Mette-Marit (52) mit. Sowohl ihr Stiefbruder Marius Borg Høiby (28) als auch der Mann ihrer Tante Märtha Luise (54), der Sex-Schamane Durek Verrett (50), sorgen immer wieder für Schlagzeilen und Kopfschütteln im Land. Grund genug für die beiden Teenager, um abzuhauen und für einmal nicht zum Gespött wegen ihrer Sippe zu werden und mit Geschichten über Koks, Gewalt und Sex-Eskapaden konfrontiert zu sein. Während sich «RoyalTea»-Expertin Flavia Schlittler darüber aufregt, dass Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und ihr Bruder Sverre Magnus (19) vom Hof flüchten, findet ihr Kollege René Haenig: «Alles halb so wild. Die kommen schon wieder zurück.»