Norwegische Royals: Weihnachtsbild mit drei Generationen

Auf den Bildern posieren König Harald, 84, Königin Sonja, 84, Kronprinzessin Mette-Marit, 48, Kronprinz Haakon, 48, sowie deren Kinder Prinz Sverre Magnus, 16, und Prinzessin Ingrid Alexandra, 17, gemeinsam vor einem Weihnachtsbaum. Auf einem der Fotos halten sich Mette-Marit und ihre Tochter an den Händen. Wer auf dem Bild fehlt, ist Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby, 24. Laut Webseite des Königshauses sind die Bilder in dieser Woche in Bygdø Kongsgård, der offiziellen Sommerresidenz des norwegischen Königs, entstanden.