Nun wird behauptet, dass die Eltern, die teures Schulgeld zahlen, den Lehrpersonen im Nacken sitzen und Mittel und Wege finden, dass ihre Kinder bessere Noten erhalten, wie «Adelswelt» berichtet. Die Differenz in der Notenübersicht rief nun die Schulinspektion auf den Plan, die die Campus Manilla und 17 weitere Schulen jetzt genauer unter die Lupe nehmen will. Nicht selten wird behauptet, dass die Schülerinnen und Schüler an Privatschulen bessere Noten erhalten, als ihre Gspändli an öffentlichen Schulen, Eltern von Kindern an Privatschulen wird gerne der Vorwurf gemacht, sie würden sich die Bildung und guten Noten ihrer Kinder erkaufen.