Stolz dürften auch Tom Cruise, Stella McCartney und Lionel Richie sein, denn sie dürfen ebenfalls in der Westminster Abbey Platz nehmen und den historischen Moment live miterleben. Lionel Richie wird eine weitere Ehre zuteil: Er wird am Sonntag, 7. Mai, zusammen mit Katy Perry und Take That am Krönungskonzert in Windsor Castle auftreten. Weitere Stars tauchen nicht auf der königlichen Gästeliste auf – die ist nämlich mit Blaublütern und Politikern prall gefüllt und kaum jemand will sich das Jahrhundertereignis entgehen lassen.