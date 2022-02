Nur noch die Familie hält zu Prinz Andrew

«Fergie», wie Sarah Ferguson gerne genannt wird, verbindet eine lange Geschichte mit Prinz Andrew. Am 23. Juli 1986 heirateten sie in Westminster Abbey und führten zehn Jahre lang eine relativ turbulente Ehe, aus der zwei Kinder – Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie – hervorgingen. 1996 liessen sich Fergie und Andrew scheiden aber blieben bis heute freundschaftlich verbunden. Sie leben sogar zusammen in einer Art Wohngemeinschaft in der Royal Lodge in Windsor.