Prinz Andrew entschuldigt sich bei Mutter und Töchter

«Er ist sich bewusst, wie ernst die ganze Angelegenheit war und welchen Schaden es der Monarchie zugefügt hat», so der Insider über Prinz Andrew. Besonders bei seinen engsten Familienangehörigen – seinen beiden Töchter, die aufgrund der Negativschlagzeilen mit ihren eigenen Hochzeiten und der Geburt ihrer Babys in den Hintergrund gedrängt wurden – will der 62-Jährige um Verzeihung bitten. Daneben hat er sich besorgt gezeigt, dass seine Enkelkinder unter dem Einfluss dieser Krise gerade aufwachsen müssen.