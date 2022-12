Prinz William (40) besuchte die Hochzeit seiner früheren Freundin Rose Farquhar (39) mit George Gemmell am Samstag in der Kirche St. Mary the Virgin in Gloucestershire. Auf Fotos, die «Mail Online» zeigt, ist der britische Thronfolger beim Betreten der Kirche durch einen Seiteneingang zu sehen. Der Prinz von Wales trug einen schwarzen Smoking und eine passende Fliege.