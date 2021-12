Oscars Einschulung bereitet Victoria schon jetzt Bauchweh

Bei ihrer älteren Tochter Prinzessin Estelle, 9, nämlich hatten die ersten Tage an der Schule für mächtig Aufruhr gesorgt. Die künftige Königin von Schweden besucht seit drei Jahren die Campus-Manilla-Grundschule in Stockholm, doch beim Start in ihr Schulleben ging dem schwedischen Magazin «Hält» zufolge einiges schief. Der Medienrummel um den Schulstart ihrer Tochter habe Victoria zu schaffen gemacht, ist gemäss «Gala» in der Zeitschrift zu lesen. Victoria und ihr Ehemann Prinz Daniel, 48, sind demzufolge «verzweifelt» und «traurig» gewesen, welcher Sturm um Estelles Schule ausgebrochen ist.