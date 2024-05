Grüsse aus der Natur

Auf seiner offiziellen Instagram–Seite postete der Palast am Vormittag des 13. Mai: «Heute wird Ihre Königliche Hoheit Prinz Carl Philip 45. Herzlichen Glückwunsch!» Dazu wurde ein Foto veröffentlicht, das ihn lässig in Sportkleidung und umgedrehter Kappe in der Natur zeigt. Es scheint sich um einen privaten Schnappschuss zu handeln. Und auch die Fotografin ist Carl Philip sehr vertraut – denn es handelt sich um seine Frau, wie der Palast weiter verriet: «Das Bild wurde von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Sofia am Ribbas–Wasserfall in Älvdalen aufgenommen.»