Palast lüftet Aufenthalts-Geheimnis um Juan Carlos

Anfang August war der von Spanien ausgehende Paukenschlag bis weit über die Landesgrenzen hinaus zu hören. Ex-König Juan Carlos von Spanien, 82, kündigte in einem offenen Brief an, ins Ausland zu ziehen. «Eine Entscheidung, die ich mit tiefem Gefühl, aber mit grosser Gelassenheit treffe», hielt der Monarch im Schreiben fest, das er an seinen Sohn König Felipe, 52, adressiert hatte.