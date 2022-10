Es gibt noch kein Datum für die Krönung von Charles III.

Start der «Operation Golden Orb»

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 8. September auf Schloss Balmoral wurde aus ihrem Erstgeborenen, Prinz Charles, nach ihrer 70-jährigen Regentschaft der neue König. Zeitgleich trat auch die «Operation Golden Orb» in Aktion. Charles hat seine Arbeit als neuer Monarch offiziell am 23. September aufgenommen. An jenem Tag veröffentlichte der Palast ein Foto, auf dem der Monarch an seinem Schreibtisch sitzt.