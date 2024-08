Nun erschüttert ein weiterer Skandal das norwegische Königshaus: Marius Borg Hoiby wurde am Samstagabend von der Polizei festgenommen. In seiner Wohnung soll es zu einem gewaltsamen Vorfall gegen eine Frau gekommen sein, wie mehrere norwegische Medien berichten. Laut der Zeitschrift «Se og Hör» griff Borg die Frau sowohl psychisch als auch körperlich an.