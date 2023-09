Der Pfarrer sagt, dass ihn dieser Fakt an seine eigene Mutter erinnerte, die vor ihrem Ableben denselben Wunsch äusserte. «Ich frage mich, ob sich die Menschen unbewusst auf das Ende vorbereiten.» Ausserdem, so das christliche Oberhaupt, kommt es oft vor, dass Menschen vor dem Tod das Bedürfnis haben, an ihre Eltern zu denken und über diese zu reden. So hat es auch die Queen gewollt, die betonte, wie sehr sie an ihrem Vater König Georg VI. (†56) hing und wie positiv er ihr Schaffen als Monarchin beeinflusste.