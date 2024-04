Grosse Sorgen bei Familie Middleton. Erst kürzlich gab Prinzessin Kate (42) bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Jetzt müssen ihre Eltern Carole (69) und Michael Middleton (74) eine weitere Hiobsbotschaft verarbeiten. Das Ehepaar, das mit seiner Firma für Party-Artikel zu Geld gekommen war, ist pleite. «Party Pieces» musste schliessen, nachdem die Middletons zahlungsunfähig waren. Aber es geht noch weiter: Carole und Michael Middleton können nicht einmal die zuständige Insolvenzfirma bezahlen und versinken in einem Schuldenberg von 260'000 Pfund, also gut 298'000 Schweizer Franken, wie der «Mirror» berichtet.