Politphilosophin Dr. Regula Stämpfli

«Die Zeichen in der Monarchie stehen auf Sturm»

In den europäischen Königshäusern wird immer öfter Widerstand gegen die Krone laut, vor allem in ehemaligen Kolonien, in denen der König oder die Königin noch Staatsoberhaupt ist. Was bedeutet diese kritische Einstellung für die Zukunft der Monarchien? EU-Expertin Dr. Regula Stämpfli schätzt die Situation ein.