Die älteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53), Prinzessin Amalia (20), wohnt derzeit so, wie viele Amsterdamer auch: in einem Haus direkt am Kanal. Nur mit dem Unterschied, dass ihr Haus unter strenger Beobachtung steht. Dies nicht nur, weil sie ein niederländischer Royal ist, sondern auch weil die Mocro Mafia hinter der Prinzessin her ist. Mittels ihrer Entführung sollte die Freigabe des Mafia-Anführers Ridouan Taghi (46) erzwungen werden.