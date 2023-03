Prinz Konstaninos-Alexios (24) sorgte bereits am 18. Februar 2023 für Verwunderung, als er nicht an der Trauerfeier seines Grossvaters Konstantin von Griechenland auftauchte, der am 10. Januar im Alter von 82 Jahren verstarb. Besonders der Grund für sein Fernbleiben kam nicht gut an. Während die Familie und der europäische Hochadel in der Heimat dem ehemaligen König von Griechenland gedachten, wurde sein Enkel in London gesichtet, wie er Hand in Hand mit einer Frau an seiner Seite durch die englische Hauptstadt flanierte.