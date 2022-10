Porträt von König Charles ist da - er ist aber nicht alleine auf dem Bild

Bild vor der Beerdigung aufgenommen

Das Bild wurde laut Instagram-Beitrag der Royals am Abend vor der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) aufgenommen, die am 19. September stattfand. Kurz nach dem Posieren für das Porträt veranstalteten die vier hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie einen grossen Empfang für Staatsoberhäupter und Regierungschefs im Buckingham Palast. Auch das Foto der vier Royals wurde in der Londoner Residenz gemacht.