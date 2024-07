Lässig-Look mit Armbändchen

Zurück zum neusten Foto von Prinz George. Erst beim zweiten Blick fallen vier spezielle Eigenschaften auf. Erstens wirkt er viel erwachsener als noch vor ein paar Monaten. Das weisse Hemd trägt er leicht geöffnet, sein Look wird lässig, sonst zeigt er sich in der Öffentlichkeit vorwiegend in konservativer Kleidung, meist mit Krawatte. Zudem trägt er am linken Handgelenk ein Armbändchen und seinem Vater, Thronfolger Prinz William (42) sieht er immer ähnlicher.