Gegenüber der belgischen Tageszeitung «Het Laatste Nieuws» gab Prinz Amedeo einen Einblick in seinen Alltag in der Schweiz: «Meine Familie und ich sind wirklich glücklich in Basel. Es ist eine schöne Stadt, die mir sehr gut gefällt, sie ist menschlich, ich mag die Museen, gehe gerne am Rhein spazieren und im Sommer schwimme ich ab und zu sogar im Fluss.»