Prinz Andrew einigt sich aussergerichtlich mit Virginia Giuffre

Nachdem Andrew erfolglos versucht hatte, die Zivilklage in den USA zu stoppen, hatte der 61-Jährige alle militärischen Titel abgeben müssen. «Mit dem Einverständnis und der Zustimmung der Queen sind die militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften des Herzogs von York an die Königin zurückgegeben worden», hiess in einem Statement des Palasts vom 13. Januar. Andrew hätte sich demnach in einem Prozess als «Privatmann» verteidigen müssen.