Prinz Andrew empfing Jeffrey Epstein in Royal-Loge

Ein Foto, das in der Wohnung von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) gefunden wurde, sorgt in Grossbritannien für Aufruhr: Es zeigt Prinz Andrew (65) in der königlichen Loge in Ascot mit Epstein – neben Königin Elizabeth II. (1926–2022) und der Queen Mother (1900–2002). Das Bild liegt dem «Daily Mirror» vor. Auch Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell (63) ist zugegen. Aktuell sieht sich Prinz Andrew mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert, die im Enthüllungsbuch «Entitled» publik werden.