Prinz Andrew fordert einen Geschworenenprozess

Prinz Andrew (61) will sich in den USA offenbar einem Geschworenenprozess stellen. Anwälte des britischen Royals haben nun Medienberichten zufolge neue Unterlagen vor Gericht in New York eingereicht. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) wird von Virginia Giuffre (38) beschuldigt, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben. Andrew streitet alle Vorwürfe ab und hatte zuvor erfolglos versucht, die Zivilklage zu stoppen.