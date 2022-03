Prinz Andrew hat seine Schulden beglichen

Aussergerichtliche Einigung Mitte Februar

Das Zivilverfahren, das Andrew vor dem Vergleich noch drohte, soll nun kurz vor einem Ende stehen. Die entsprechenden Gerichtsdokumente, die lediglich eine Unterschrift des zuständigen New Yorker Richters fordern, sollen am Montag verschickt worden sein. Durch den Vergleich, auf den sich Andrew und Giuffre Mitte Februar geeinigt hatten, konnte der Queen-Sohn einen Zivilprozess in den USA abwenden. Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben, als sie noch minderjährig war und in den USA geklagt.