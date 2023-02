Wie sieht die Zukunft von Prinz Andrew aus?

Was wird jetzt aus Andrew?

Die Frage ist jetzt aber, wie es mit Andrew weitergeht. Steht er etwa bald mittellos und obdachlos da? Nein, so weit geht sein grosser Bruder, der König, dann doch nicht. Laut «Gala» ist es durchaus vorstellbar, dass Charles seinem jüngeren Bruder einen anderen Wohnraum zur Verfügung stellen könnte oder ihn auch finanziell weiter unterstützt. Für seine Sicherheit müsste Andrew aber wahrscheinlich in Zukunft selber aufkommen. Doch auch wenn das Leben in der Royal Lodge für Andrews finanzielle Umstände zu kostspielig werden könnte, heisst das nicht, dass er am Hungertuch nagen muss. Von seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (†96) hat er immerhin eine beträchtliche Summe geerbt, mit der es sich durchaus komfortabel leben lässt.