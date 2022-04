Prinz Andrew plant bereits den nächsten Auftritt mit der Queen

René Haenig, Royal-Experte der Schweizer Illustrierten erklärt: «Die Queen ist 95 Jahre alt. Nachdem es ihr jetzt gesundheitlich in letzter Zeit schon nicht so gut ging, weiss sie natürlich selbst, dass ihre Zeit begrenzt ist. Das heisst, sie wird sich womöglich auch denken ‹In der wenigen Zeit, die ich noch habe, möchte ich noch so viel Zeit wie möglich mit Andrew verbringen›.» Ob diese Entscheidung so weise ist, stellt Haenig in Frage. Sie trete aber sicherlich nicht mit Andrew jetzt noch so in der Öffentlichkeit auf, um Charles, ihrem Thronfolger, noch eins auszuwischen, bevor dieser König wird. Denn auch wenn Andrew ihr Liebling ist, darf man davon ausgehen, dass die Queen auch ihren ältesten Sohn sehr lieb hat.