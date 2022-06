Prinz Andrew schuldet Schweizer Paar 1.9 Millionen Franken

Braucht Andrew Geld für seinen Prozess?

Gerüchten zufolge will Prinz Andrew das 22-Millionen-Franken-Haus in Verbier verkaufen, um an Geld zu kommen. Nach dem Prozess wegen sexuellem Missbrauch an Virginia Roberts (38) muss er das Opfer nun bezahlen. Sie sagte aus, dass Prinz Andrew sie zum Sex genötigt hatte, als sie 17 Jahre alt war. Prinz Andrew bestritt dies stets.