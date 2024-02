Zumindest die Location würde für Andrew und Sarah Ferguson aber einen emotionalen Wert haben: Denn in der königlichen All Saints Chapel, in der Nähe der Royal Lodge, heiratete 2020 bereits Prinzessin Beatrice, die aufgrund der Pandemie-Bestimmungen ihre Feier möglichst klein halten musste. Sollte die Liebe zwischen den einstigen Turteltauben also tatsächlich wieder entflammt sein, steht der Sache also nichts mehr im Wege, wie es scheint.