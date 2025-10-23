Prinz Andrews Kaltschnäuzigkeit lässt erschaudern

Gnadenlos detailliert beschreibt Virginia Giuffre (†41) in ihren posthumen Memoiren «Nobody's Girl», wie der Briten-Prinz sie schon mit 17 missbraucht haben soll. Den Bruder von König Charles III. juckt das offensichtlich gar nicht. Nach wie vor geniesst Andrew royalen Luxus in einer 30-Zimmer-Villa im Park von Windsor. Und was wusste eigentlich seine Ex-Frau Fergie (66) von den Andrew vorgeworfenen Schweinereien und wie verkraften ihre beiden Töchter Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) die jüngsten Enthüllungen? Das «RoyalTea»-Duo rechnet gnadenlos mit den Blaublütern ab!