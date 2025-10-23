Schweizer Illustrierte Logo

loading...
Gnadenlos detailliert beschreibt Virginia Giuffre in ihren posthumen Memoiren «Nobody's Girl», wie der Briten-Prinz sie schon mit 17 missbraucht haben soll. Den Bruder von König Charles III. juckt das offensichtlich gar nicht. Nach wie vor geniesst er royalen Luxus in einer 30-Zimmer-Villa im Park von Windsor. Was wusste seine Ex-Frau Fergie von den Andrew vorgeworfenen Schweinereien? Und wie verkraften ihre Töchter die jüngsten Enthüllungen? Das «RoyalTea»-Duo rechnet gnadenlos ab!  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Prinz Andrews Kaltschnäuzigkeit lässt erschaudern

Dass der Bruder von König Charles III. seinen Titel als Herzog abgibt, aber weiter in Saus und Braus in einer 30-Zimmer-Villa lebt, treibt unserem «RoyalTea»-Expertenduo die Zornesröte ins Gesicht. Einmal mehr fordern sie: Jagt das schwarze Schaf endlich aus dem Windsor-Park!

König Charles III. (76) hat die Nase voll von seinem Bruder Andrew (65). Jetzt hat er «Randy Andy», wie das schwarze Schaf der Familie genannt wird, zwar dazu gebracht, seinen Titel als Herzog von York abzugeben, richtig hart durchgegriffen hat der Monarch aber nicht gegen Andrew. Und das trotz neuer Enthüllungen gegen das Mitglied der britischen Königsfamilie. Denn ein neues Buch sorgt für Aufsehen und erschüttert die Palastmauern.

Gnadenlos detailliert beschreibt Virginia Giuffre (†41) in ihren posthumen Memoiren «Nobody's Girl», wie der Briten-Prinz sie schon mit 17 missbraucht haben soll. Den Bruder von König Charles III. juckt das offensichtlich gar nicht. Nach wie vor geniesst Andrew royalen Luxus in einer 30-Zimmer-Villa im Park von Windsor. Und was wusste eigentlich seine Ex-Frau Fergie (66) von den Andrew vorgeworfenen Schweinereien und wie verkraften ihre beiden Töchter Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) die jüngsten Enthüllungen? Das «RoyalTea»-Duo rechnet gnadenlos mit den Blaublütern ab!

