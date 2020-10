Was auffällt: Während in Schweden Kronprinzessin Victoria als Erstgeborene vor ihrem jüngeren Bruder Prinz Carl Philip steht, gilt das nicht für Grossbritannien. Dort wurde die Gleichstellung der Geschlechter in der Thronfolge erst im Oktober 2011 beschlossen – und dies nicht rückwirkend. Dadurch müssen nun alle vor dem 28. Oktober 2011 geborenen Frauen hinten anstehen. Auch jene anderer Länder.