Prinz Charles mags gerne glatt

Strenge Morgenrituale am königlichen Palast: Eine neue Doku enthüllt, wie es morgens zu und her gehen soll im Königspalast. Im Amazon-Film «Serving the Royals: Inside the Firm», erzählt der ehemalige Butler vom Buckingham Palast, Paul Burrell, 63, unteranderem von der bizarren Morgenroutine von Prinz Charles, 73. Butler Burrell arbeitete in den 90-er Jahren eng mit der britischen Königsfamilie zusammen.